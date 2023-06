DJ e ex-affair de Antony acusa o jogador de violência doméstica

A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin acusou o atacante Antony, da seleção brasileira e do clube inglês Manchester United, de violência doméstica. Ela disse que o jogador, com quem ela teve um relacionamento, teria a agredido e a ameaçado. Um boletim de ocorrência foi registrado, nesta segunda-feira (5), na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo.

Segundo o documento, obtido com exclusividade pela TV Globo e pelo GE, a DJ afirmou ter sido agredida no dia 20 de maio pelo atacante. A agressão não teria sido a primeira, inclusive. No B.O, a influenciadora teria anexado fotos de machucados e mensagens de ameaça recebidas de Antony.

Na delegacia, Gabriela teria pedido uma medida protetiva com urgência e a realização de um exame de corpo de delito. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, ao portal GE, na manhã desta terça (6), que há uma investigação sobre a suposta agressão e que a 5ª DDM está apurando os fatos. "Detalhes serão preservados para resguardar a vítima, bem como garantir autonomia ao trabalho policial", disse.

A defesa e os representantes do jogador ainda não se manifestaram a respeitos das acusações.