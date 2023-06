Três são presos com moto roubada e arma no Jardim Catarina

Três homens foram presos com uma arma e uma moto roubada, nesta terça-feira (6), no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. A prisão foi realizada durante uma operação para retirada de barricadas na região.

Os suspeitos estavam na mesma motocicleta, na Rua Paulo VI, quando foram abordados pelos agentes do 7ºBPM. Com eles, foram encontrados uma pistola e um rádio transmissor. O veículo que pilotavam é produto de um roubo.

Os acusados foram levados para a delegacia para o registro da ocorrência e permaneceram presos.