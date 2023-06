Quatro suspeitos são presos com arma e drogas no Arsenal

Quatro homens foram presos com arma e drogas, nesta segunda-feira (5), no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, por policiais militares do 7º BPM.

A prisão foi realizada durante patrulhamento pela RJ-106, com o objetivo de coibir o roubo de cargas. Durante a ronda, os agentes se depararam com os suspeitos na Rua Murilo Mendes, que tentaram fugir após a abordagem dos PMs.

Um cerco tático foi realizado e os acusados foram alcançados. Com eles, os policiais encontraram uma pistola, material entorpecentes e dois rádios comunicadores.

Os homens foram encaminhados à 73ª DP (Neves) para o registro da ocorrência e permanecem presos à disposição da Justiça.