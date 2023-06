Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de matar mototaxista a tiros

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (06), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão de Weverton da Trindade Nogueira, de 22 anos. Ele é o principal suspeito de assassinar o mototaxista David Rocha dos Santos, de 23 anos. Ele foi morto com dois tiros na cabeça, na manhã da segunda-feira, 22 maio deste ano, em um dos acessos ao Morro do São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio.

De acordo com um vídeo de uma câmera de segurança do local, o suspeito chegou no ponto onde os mototaxistas ficam concentrados, no acesso à comunidade. Em seguida, ele foi na direção de David e realizou os disparos. Em seguida, o criminoso fugiu em umas das motos que estavam no estacionamento. Informações preliminares apontam que David, possivelmente, estaria devendo R$ 2 mil para o suspeito. Além de trabalhar como mototaxista, David também trabalhava como motoboy para uma farmácia da região.

A Delegacia de Homicídios (DHC) assumiu o caso da morte do mototaxista. Agentes da especializada estão em constantes diligências, a fim de prender o suspeito, que já é considerado um foragido da Justiça.

Contra Weverton Nogueira, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado (Artigo 121, § , 2º - CP), com pedido de Prisão Temporária, na forma da Lei nº 7.960/89.

Denuncie a localização de Weverton Nogueira, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.