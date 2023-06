Polícia prende mais um bate-bola suspeito de assaltar no carnaval do Rio

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (5), o sétimo bate-bola suspeito de cometer assaltos e arrastões durante o Carnaval na Baixada Fluminense. Patrick Sousa dos Santos estava foragido há 6 dias.

Na última quarta-feira (31), foi realizada uma operação para prender os suspeitos de cometer assaltos em série no carnaval desse ano. Dois grupos de Nilópolis, na Baixada Fluminense, foram alvos da 39ª DP (Pavuna): os 'Tralhas' e os 'Loucos da Praça'.

“A primeira fase da investigação se encerra hoje com essa prisão. As investigações continuam para identificar outros autores envolvidos no crime”, explicou o delegado Allan Duarte, sobre a prisão mais recente.

Os agentes haviam saído para cumprir oito mandados de prisão, mas só seis suspeitos foram encontrados: Alisson Bessa de Souza; Caique Ruan Martins Marques; Joao Victor Barreto Sebastião; Pablo Emanuel Aleixo Varella; Saul Mattos de Carvalho; e Yago Carlos de Oliveira Teodoro.

De acordo com os investigadores, Patrick usava uma arma durante os assaltos. Ainda segundo as investigações, na madrugada de 21 de fevereiro, esses grupos fizeram um arrastão ao saírem de um bloco. Os ataques começaram na Estação Pavuna do metrô. Pelo menos 10 vítimas prestaram queixas na delegacia e afirmaram que os mascarados estavam armados.

“Felizmente, em alguns momentos eles retiraram essas máscaras, e foi possível reconhecê-los através de imagens de câmeras de monitoramento. Membros dos grupos também ajudaram no reconhecimento daqueles que participaram”, disse o delegado.

“A gente pede a quem estava presente nesse dia que tenha sido vítima e não fez o registro que compareça em sede policial para poder reconhecer esses autores”, concluiu Allan Duarte.