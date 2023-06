Homem é preso após ser encontrado com mais de uma tonelada de maconha na BR-040

Um homem foi preso depois de ser encontrando transportando uma carga de mais de uma tonelada de maconha em um caminhão que viajava pela rodovia federal Washington Luís, a BR-040, na altura de Petrópolis, durante a manhã desta segunda-feira (05/06).

O veículo vinha em alta velocidade na rodovia quando foi visto por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 70. Segundo os oficiais, o condutor chamou a atenção dos policiais depois de realizar algumas manobras arriscadas na rodovia. Os agentes decidiram, então, abordar o veículo.

O motorista apresentou um depoimento desconexo, de acordo com a PRF, o que motivou a investigação a averiguar a carga que carregava. Dentro do caminhão, em um compartimento secreto no teto, foram encontrados 1.010 kg de maconha, distribuídos em 2.286 tabletes, no total.

O material entorpecente vinha da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O condutor confessou que recebeu 30 mil reais para fazer o transporte e levar a carga para a Baixada Fluminense. A maconha foi apreendida e o acusado foi levado para a 105ª DP (Petrópolis), que vai investigar a ocorrência.