Suspeito de matar Jeff Machado inventou que ator tinha câncer terminal para vender carro da vítima

Através de uma informação compartilhada pelo funcionário de uma concessionária à polícia, os agentes descobriram que, ao tentar vender o carro do ator Jeff Machado, o produtor de TV Bruno Rodrigues, tido como seu melhor amigo, teria contado ao vendedor de uma concessionária que o dono do veículo estava tratando um câncer terminal e, por isso, precisava de dinheiro.

A negociação foi feita no dia 31 de janeiro, oito dias após o assassinato da vítima, e só não foi concluída porque era necessário ter a assinatura do proprietário do carro.

A tentativa de venda ainda teve ajuda do namorado de Bruno Rodrigues, Rodrigo Alvim Enseki. Os dois foram filmados em uma concessionária da Zona Oeste tentando vender o carro de Jeff, um Renault Duster branco, avaliado em R$ 109 mil. Suspeito de assassinar o ator, Bruno segue foragido.

Bruno de Souza Rodrigues está sendo procurado | Foto: Divulgação/Disque Denúncia RJ

As imagens de câmera de segurança, obtidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), mostram o produtor e seu companheiro chegando com o carro na concessionária. Em depoimento à polícia, na última sexta-feira, Rodrigo Alvim disse que conhecia o vendedor da concessionária e o apresentou a Bruno porque o produtor alegou que Jeff estava em São Paulo e teria autorizado a venda do veículo.