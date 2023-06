Homem fica ferido durante operação da PM na Zona Norte

Uma operação policial no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, deixou um homem ferido nesta segunda-feira (05/06). Armas e drogas foram apreendidas no local durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estava em patrulhamento no interior da comunidade quando teriam sido surpreendidos por disparos de suspeitos. Nenhum suspeito foi capturado após o confronto armado. Uma pessoa, porém, foi atingida e levada para um hospital da região.

A intensificação no patrulhamento teria o objetivo de interromper a ação de criminosos investigados por roubos de carga nas ruas de acesso ao Complexo. Um fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidas no local.