Quatro homens são presos em ação no Cebolô, no Arsenal

Quatro homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Cebolô, no Arsenal, foram presos nesta segunda-feira (05/06). Arma e drogas foram apreendidas.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava no local cumprindo uma ordem de intensificação do policiamento na região. Lá, eles encontraram os suspeitos em atividade ilegal. Com eles, foram capturadas uma pistola de 9mm, drogas e dois aparelhos de rádio transmissão. A ocorrência está em andamento.