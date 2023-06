Homem é preso após arrancar parte da orelha da companheira com mordida

Mulher foi internada no Hospital Público do município - Foto: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso depois de arrancar parte da orelha de sua própria companheira com uma mordida na noite do último domingo (04/06). O caso aconteceu em Macaé, no norte do estado; a vítima, de 32 anos, precisou ser internada para passar por uma cirurgia.

O casal teria se desentendido durante a noite no bairro Parque Aeroporto. Durante a briga, o homem, segundo relatos, teria começado a agredir a mulher com socos e chutes. Depois de ser golpeada, a vítima acabou caindo no chão. O suspeito teria aproveitado a queda para morder a orelha direita da companheira.

Após sofrer as agressões, a mulher recebeu atendimento no Pronto-Socorro Municipal, em Imbetiba. De lá, ela e o acusado foram a 123ª DP (Macaé). Depois de passar pelo exame de corpo de delito, ela foi levada Hospital Público de Macaé (HPM), onde foi internada para aguardar um procedimento cirúrgico. Já o companheiro foi preso, autuado pela Lei Maria da Penha.