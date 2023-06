Dois homens são presos com arma no Barro Vermelho

Dois suspeitos foram presos com uma arma, neste domingo (4), durante patrulhamento realizado por agentes do 7ºBPM, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Eles estavam em uma moto.

A prisão ocorreu quando os policiais militares faziam uma ronda nos locais de maiores incidências de roubos de rua. Durante a abordagem na Rua Siqueira Campos com Rua Doutor Pio Borges, os agentes encontraram os dois homens com um revólver calibre 38 e três celulares.



Os acusados e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia.