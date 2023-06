Caso Jeff Machado: audiência de custódia mantém prisão de um dos acusados

O juiz Diego Fernandes Silva Santos, da Central de Audiências de Custódia (CEAC) de Benfica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), manteve a prisão do ajudante de pedreiro Jeander Vinicius da Silva Braga, em audiência de custódia realizada na tarde deste domingo (4).

Na última quinta-feira (1º), o Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu a prisão temporária de Jeander Vinícius da Silva Braga, indiciado pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado. Jeander foi encontrado na última sexta-feira (2) pela Polícia no bairro de Santíssimo, Zona Oeste do Rio.

A Justiça também decretou a prisão preventiva do produtor Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, pelos crimes. Segundo Jeander, ele teria assassinado Jeff enforcado com um fio de telefone. Bruno é considerado foragido.