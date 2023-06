Dia Mundial do Meio Ambiente 2023 – Operação conjunta acontece na BR-116

Ação acontece com a participação da PRF, Ibama, Polícia Civil e EcoRioMinas - Foto: Divulgação

Ação acontece com a participação da PRF, Ibama, Polícia Civil e EcoRioMinas - Foto: Divulgação

Em uma operação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil, e a concessionária EcoRioMinas realizam a abordagem de veículos para fiscalização e conscientização sobre a importância da preservação do Meio Ambiente e dos recursos naturais.

A ação acontece no pedágio da Rodovia Santos Dumont (BR-116 – Rio-Magé), em Magé (RJ), na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (5).

O dia 5 de junho de 2023 marca o 50º aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com objetivo de chamar a atenção para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Em 2023, o tema será “#CombataAPoluiçãoPlástica”, destacando soluções para a poluição plástica.