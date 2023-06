PM interditada bingos com informações do Disque Denúncia

Policiais do 3º e 37º BPM, interditam bingos clandestinos na Abolição e Itatiaia, com informações passadas pelo Disque - Foto: Divulgação

Policiais militares do 3º BPM (Meier) e 37º (Resende), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram neste final de semana, dois bingos clandestinos que estavam em pleno funcionamento.

Agentes do 3º BPM, com informações de locais de funcionamento de jogos de azar, foram até a Rua da Abolição, e conseguiram localizar um bingo clandestino. No local foram apreendidas oito máquinas de caça-níquel e seus respectivos noteiros.

Militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM, também em ação de combate aos locais de bingos clandestinos, foram até a Avenida das Mangueiras, em Penedo, Itatiaia, e conseguiram interditar um bingo, onde foram apreendidas três máquinas de jogos de azar e as placas mães.

Diante dos fatos, os responsáveis pelos locais e as máquinas apreendidas, foram levadas respectivamente, para as sedes das 24ª DP (Piedade) e 99ª DP (Itatiaia), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os responsáveis pelos estabelecimentos, foram atuados no Artigo 50 da Lei 3688/41, e depois liberados.

Denuncie a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.