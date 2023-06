Estudante perde três dentes ao ser agredido por colega em escola na Zona Norte do Rio

Um Eetudante de 17 anos sofreu uma agressão no Colégio Estadual Chico Anysio, resultando na perda de três dentes frontais. O incidente ocorreu durante uma briga entre alunos na escola, localizada no bairro Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo relatos, a discussão teve início após os dois estudantes ajudarem duas meninas que ficaram presas no elevador. Durante o resgate, a porta do elevador foi danificada, o que levou a diretora da escola a exigir que ambos os alunos pagassem pelos danos causados. No entanto, o agressor discordou dessa decisão e atingiu o rosto do adolescente com um golpe. O incidente ocorreu em abril e desde então a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) tem acompanhado de perto o desenrolar dos acontecimentos, visando tomar as medidas cabíveis.

A Seeduc divulgou uma nota informando que o agressor demonstrou arrependimento e está engajado em atividades que promovem uma cultura de paz na escola. Por outro lado, a vítima está realizando suas atividades escolares em casa. Essa decisão foi tomada em conjunto com o Conselho Tutelar, visando garantir a segurança e o bem-estar do estudante.

Além disso, a escola realizou aulas sobre violência em todas as turmas, com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do respeito mútuo e da não violência. No entanto, a Secretaria de Educação ainda não foi notificada pela Justiça sobre o custeio do tratamento dentário do estudante agredido.

Cabe ressaltar que o reparo do elevador danificado será responsabilidade da unidade escolar. A Seeduc enfatizou que repudia todas as formas de agressão e não compactua com qualquer tipo de violência e discriminação.