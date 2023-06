PM morre com tiro na cabeça e outro fica ferido em confronto em Caxias

Um confronto armado ocorreu na tarde desta sexta-feira (2) na comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixando um policial militar morto e outro ferido. A troca intensa de tiros aconteceu quando policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estavam realizando uma ação na região e foram atacados por traficantes.

O policial morto foi identificado como Roberto Rino de Souza, um 3º sargento de 39 anos. Ele foi socorrido pelos colegas de farda e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

O segundo agente ferido é Felipe Moura Cardoso Soresini, de 38 anos, que recebeu três tiros nas costas durante o confronto. Ele foi levado ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, também em Duque de Caxias, e está passando por uma cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.

Logo após o tiroteio, por volta das 12h40, manifestantes incendiaram um ônibus da empresa Santo Antônio na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no sentido de Duque de Caxias. O Corpo de Bombeiros, destacado do quartel local, foi acionado e conseguiu controlar as chamas. O ato de violência causou momentos de tensão na região.

Informações iniciais indicam que mais equipes da Polícia Militar estão se dirigindo ao local para reforçar o policiamento e realizar buscas pelos traficantes envolvidos no confronto. Até às 15h, a atmosfera nas comunidades do Corte 8, Lagoinha, Sapo e Mangueirinha, todas em Duque de Caxias, permanecia tensa, com a presença de forças de segurança atuando na região.