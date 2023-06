Mulher é presa com tabletes de maconha na Rodoviária do Rio

Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) efetuaram a detenção de uma mulher portando seis tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5,5 quilos. A ocorrência se deu durante uma abordagem realizada na Rodoviária do Rio, localizada no bairro Santo Cristo, na região portuária, nesta sexta-feira (2).

No decorrer do patrulhamento na área de desembarque do terminal, os agentes de segurança realizaram uma revista na suspeita, onde encontraram os entorpecentes acondicionados em uma mochila, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar. Após a apreensão, o caso foi prontamente encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia (Centro) para os procedimentos legais cabíveis.

Procurada para prestar esclarecimentos, a Rodoviária do Rio optou por não se manifestar até o momento, segundo informações fornecidas por sua assessoria de imprensa.