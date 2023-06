Advogado acusado de estupro de vulnerável é preso enquanto se preparava para audiência

Um advogado acusado de estupro de vulnerável foi preso, nesta quinta-feira (1º), por policiais civis da 15ª DP (Gávea). Ele foi capturado no momento que se preparava para uma audiência em um processo de violência doméstica, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, a vítima, uma criança de 8 anos, brincava na casa do acusado com o neto dele. A mãe da vítima foi até à unidade, onde relatou os abusos.

A vítima foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para atendimento, não restando dúvidas sobre a ocorrência dos abusos.