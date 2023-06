Moradores de Niterói são feitos de reféns durante 12 horas

Seis moradores foram feitos reféns durante 12 horas em uma casa num condomínio em Muriqui, região de Pendotiba, em Niterói, na madrugada da última terça-feira (30). As vítimas relataram terem sido abordadas e obrigadas a fazer transferências via pix. O síndico do condomínio, que estava entre os reféns, chegou a ser baleado, mas passa bem.

Uma das vítimas, moradora do condomínio, relatou que os bandidos chegaram por volta das 22h e abordaram ela e seu neto, sem alarde e de forma silenciosa. Em seguida, foram até a casa da vítima e renderam mais quatro pessoas de casas diferentes, levando todas para a residência da primeira moradora abordada. Segundo ela, os reféns foram mantidos juntos em um dos quartos da casa, no local, e foram obrigados com ameaças agressivas a fazerem transferências via pix para uma conta.

No dia seguinte, por volta das 10 horas, os dois criminosos obrigaram o síndico a ir até a base onde ficam armazenados os registros das câmeras de segurança, para apagá-los. Mas quando saíram da residência onde estavam mantidos os outros reféns, o homem reagiu e foi imediatamente afetado por um dos dois disparos efetuados pelos criminosos.

Em seguida, os ladrões fugiram com o dinheiro recebido através das transferências e não levaram bem pessoal. Segundo a Polícia Militar, agentes do 12° BPM (Niterói) foram acionados para verificar roubo à residência e encontraram uma das vítimas baleadas, ao chegarem no local. O síndico foi imediatamente levado para uma unidade de saúde. Ninguém foi preso.

O caso foi levado para a 82° DP (Maricá).