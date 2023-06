Fiscais do Detro flagram advogado com procuração de um morto para retirar carro de pátio

Um advogado que portava uma procuração falsa para retirar o Fiat Palio placa KZW2098 do pátio do Detro, no bairro de Engenho da Rainha, foi conduzido à delegacia, nesta quinta-feira (01/06), por porte de documento falso.

O advogado portava uma procuração com firma reconhecida por autenticidade, datada de 30 de maio deste ano, assinada pelo proprietário do veículo. Os fiscais do Detro e a direção do pátio, no entanto, desconfiaram do documento. Durante a checagem foi verificado que o proprietário do veículo havia morrido em julho de 2020.

Ao perceberem a irregularidade, os agentes do Detro acionaram a polícia e o advogado foi conduzido à Delegacia do Aeroporto Internacional (DAIRJ), onde está sendo feito o flagrante.