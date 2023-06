Disque Denúncia e Semove firmam parceria para aumentar segurança em ônibus no Rio

O convênio reaproxima as duas entidades e retoma o apoio do setor de transporte público - Foto: Divulgação

O convênio reaproxima as duas entidades e retoma o apoio do setor de transporte público - Foto: Divulgação

O Instituto MovRio – responsável pela gestão do programa Disque Denúncia – firmou parceria com a Semove, a federação que representa 184 empresas de ônibus de serviços urbano, rodoviário e fretamento em todo o Estado do Rio. O convênio reaproxima as duas entidades e retoma o apoio do setor de transporte público por ônibus a uma das mais importantes iniciativas da sociedade em prol da segurança pública.

O objetivo da parceria é estimular a participação da população com informações que possam colaborar com as autoridades policiais na prevenção, repressão e investigação de atos de vandalismo, roubos e furtos no interior dos ônibus e incêndios criminosos a coletivos, aproveitando o conhecimento e a experiência do Disque Denúncia, que há 28 anos contribui com as forças de segurança no combate à criminalidade no Rio de Janeiro.

As denúncias são realizadas de forma anônima pelos canais de atendimento do Disque Denúncia, pelo aplicativo gratuito em versões IOS e Android ou pelo telefone 2253-1177, que também funciona como WhatsApp anonimizado. Todos os dados recebidos serão registrados na plataforma SAFE, disponibilizada pela Semove, que reunirá informações importantes como local e horário exato das ocorrências, ponto de embarque e desembarque dos criminosos, características físicas dos suspeitos e imagens do circuito interno de vídeo dos ônibus.

Serão desenvolvidas campanhas, especialmente em redes sociais, para conscientizar os passageiros sobre a importância de colaborar na identificação de autores de crimes no transporte público. Cada ato de vandalismo ou assalto a ônibus impacta diretamente os sistemas municipais e intermunicipais de ônibus, forçando a retirada imediata do veículo da operação e reduzindo a oferta de transporte para a população.

Para Renato Almeida, diretor geral do Instituto MovRio, o convênio com a Semove é um passo importante para fortalecer a colaboração do Disque Denúncia com a área de segurança pública. “O Disque Denúncia é uma importante ferramenta à disposição da população. O cidadão poderá denunciar, inclusive pelo WhatsApp anonmizado, assaltos, vandalismos e ônibus incendiados. Todas as denúncias são importantes e serão devidamente apuradas”, afirmou Renato Almeida.

O vice-presidente de Relações Institucionais da Semove, Rodrigo Tortoriello, acredita que o trabalho em conjunto com o Disque Denúncia vai contribuir significativamente também para o bem-estar dos passageiros do transporte público e a evolução da mobilidade urbana:

“A proposta é aproximar o nosso cliente das forças de segurança, criando uma conexão direta que não precisa passar pela empresa de ônibus. E o fato de o passageiro não precisar se identificar, aliado à confiabilidade que ele já tem no DisqueDenúncia, vai estimular a participação da sociedade, gerando efeitos muito positivos na redução da criminalidade e na sensação de segurança no transporte público”.