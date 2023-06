PM prende chefe do tráfico de drogas da comunidade da Patolinha, no Complexo da Serrinha

"Shrek" é considerado segundo homem na hierarquia do tráfico no complexo da Serrinha - Foto:

"Shrek" é considerado segundo homem na hierarquia do tráfico no complexo da Serrinha - Foto:

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), com informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quinta-feira (1), Marcelo Fernandes dos Santos, Vulgo Shrek, de 39 anos, chefe do tráfico de drogas da comunidade da Patolinha, situada no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio. Na ação dois acusados de tráfico da quadrilha morreram após confronto com os policiais.

Equipe de Buscas do Serviço Reservado (P/2), em uma operação na localidade, foi recebida a tiros por traficantes da região. Após cessar o tiroteio, os policiais do batalhão de Rocha Miranda, conseguiram localizar e prender quatro criminosos, entre eles Shrek, considerado segundo homem na hierarquia do tráfico no complexo da Serrinha, comandada pelo traficante Wallace Brito Trindade, o “Lacoste” ou Salomão.

Na operação, também foI preso Bruno da Silva Pacheco, vulgo Morte, de 31 anos, também acusado de integrar o tráfico de drogas na região e que, segundo a polícia, fazia parte de uma das maiores quadrilhas de roubadores de veículos da região de Madureira e adjacências. Foram presos também o acusado de tráfico Vitor Daniel Moreira de Souza, o Gargamel, 20 anos, apontado como líder da comunidade do Dendezinho e Robson Sabino, o Treze, de 41 anos.

Shrek e Morte acabaram baleados na operação e foram conduzidos para atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Meier. Os outros dois, Gargamel e Treze foram conduzidos ao Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), em Marechal Hermes, e não resistiram aos ferimentos.

Contra o traficante “Sherk”, constava o Mandado de Prisão pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Art. 33 - Lei 11.343/06) e o Mandado de Prisão pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas e Condutas Afins - Agente Primário (Art. 33, §4º da Lei 11343).

Contra “Morte”, constava um Mandado de Prisão pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas e Condutas Afins (Art. 33, §4º da Lei 11343).

Na operação, foram apreendidos os seguintes materiais:

01 Fuzil UTAS DEFENSE cal. 556, de fabricação Turca, numeração suprimida, com 01 carregador e 20 munições intactas;

01 Pistola GLOCK G22 cal. 40, nº série AANK256 com 01 carregador e 15 munições intactas;

01 Pistola SIG SAUER cal. 45, nº série G118716 com 01 carregador e 03 munições intactas;

01 Pistola GLOCK 9mm, numeração suprimida e com 01 carregador com 05 munições intactas;

01 Rádio transmissor na frequência do tráfico;

01 coldre de pistola;

01 cinto de guarnição;

01 capa de colete;

01 cordão dourado.

01 automóvel GM ONIX, de cor preta, placa LTO9I73, ano 2018.

Denuncie a localização de pontos de drogas e arsenal do tráfico, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.