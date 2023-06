GM-Rio vai atuar com mais de 250 agentes no jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã

As ações preventivas de patrulhamento, ordenamento urbano e de trânsito começam a partir das 15h, com equipes posicionadas no entorno do estádio e nas principais vias de acesso - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vai atuar com 255 agentes (sendo 50 de trânsito) nas ações de ordenamento para o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, dia 1º de junho, às 20h, no estádio do Maracanã, na Zona Norte.

A Subsecretaria de Operações (Subop), da SEOP, também vai atuar nas ações preventivas para coibir ambulantes irregulares no entorno do estádio, e usará reboques para coibir estacionamento irregular no entorno do estádio.

O transporte público é a melhor opção para os torcedores, tendo em vista que não há vagas reservadas na região.

As ações preventivas de patrulhamento, ordenamento urbano e de trânsito começam a partir das 15h, com equipes posicionadas no entorno do estádio e nas principais vias de acesso. O esquema operacional vai contar com apoio de 50 veículos, entre carros e motos, além do efetivo dos grupamentos especiais Tático Móvel, de Operações Especiais e de Operações com Cães.