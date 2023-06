Três homens são presos suspeitos de roubo dentro de banco em São Gonçalo

Três homens foram presos em flagrante por serem suspeitos de participarem de um roubo dentro de uma agência bancária, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (31). Uma câmera do sistema de segurança do banco registrou momento em que homem roubou a vítima.

Segundo o homem assaltado, ele estava indo depositar R$ 15 mil na conta da empresa do sogro, quando foi abordado pelo criminoso, armado, utilizando uma camiseta azul, máscara e boné, que o ameaçou para "passar" o dinheiro. Ele teria fugido com a ajuda de um segundo homem, que aguardava o suspeito do lado de fora da agência.

Eles foram identificados pelas câmeras de segurança do banco | Foto: Divulgação

Com a realização de um cerco tático na região com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, os policiais conseguiram prender os três suspeitos de integrarem a quadrilha.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).