Polícia prende nove integrantes de quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado

Nove integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (31), por policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova). Eles foram localizados em um escritório, no Centro do Rio, após intensa investigação e trabalho de inteligência. Entre os detidos está o homem apontado como líder da organização criminosa.

No imóvel, os agentes encontram uma estrutura de central de telemarketing, com os criminosos operando computadores. Com o auxílio de um programa utilizado por grandes empresas, eles faziam contato com diversas vítimas em potencial, principalmente idosos. Havia até anotações com recomendações para enganar os alvos.

Todos os nove foram conduzidos à 6ª DP, para prestar esclarecimentos. Alguns deles já tinham anotações criminais por práticas semelhantes. Todos foram autuados por organização criminosa.

Segundo apurado, além de empréstimo consignado, os autores também davam golpes envolvendo cessão de crédito e mútuo financeiro. No escritório, os policiais ainda apreenderam computadores e celulares, que serão analisados para identificar as vítimas e outros possíveis envolvidos.