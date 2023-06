Drogas são apreendidas em estação de trem na Baixada Fluminense

Policiais do GPFER, com informações passadas pelo Disque Denúncia, apreendem drogas em estação de trem na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais do GPFER, com informações passadas pelo Disque Denúncia, apreendem drogas em estação de trem na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFER), com base em informações do Disque Denúncia (2253-1177), apreenderam na tarde desta quarta-feira (31), na Estação ferroviária de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, uma grande quantidade de entorpecentes, que serviriam para o comércio ilegal de drogas na região.

De posse de informações, onde relatava a prática de tráfico de drogas na estação de Engenheiro Pedreira, informações estas que vieram a ser confirmadas e trabalhadas pelo Núcleo de Inteligência do GPFer, foi desencadeada uma operação visando a captura dos criminosos. Com a chegada da equipe policial no local, os traficantes se evadiram para o interior da comunidade, e após vasculhamento no terreno foi arrecadado os seguintes materiais: 08 Tabletes de Maconha – (7,5 Kg) e 02 Rádios transmissores.

Diante dos fatos, o material apreendido foi levado para a sede da 63ª DP (Japeri), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.