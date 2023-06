Ônibus fica atravessado e fecha a Linha Amarela

Um acidente envolvendo um ônibus resultou na interdição da Linha Amarela no sentido Fundão na tarde desta quarta-feira (31), . O incidente ocorreu por volta das 15h, interrompendo todas as três faixas da via. No entanto, a pista foi liberada pouco tempo depois.

Felizmente, não houve feridos no acidente. A colisão ocorreu nas proximidades do Túnel da Covanca, causando o bloqueio temporário da rodovia.

Por volta das 17h, o trânsito ainda apresentava lentidão no sentido Fundão, desde a saída do Túnel da Covanca até o acesso à Água Santa. Além disso, os motoristas que se dirigiam à Barra da Tijuca também enfrentaram congestionamento desde o acesso 10A, na Linha Vermelha, até o acesso 8, em Bonsucesso.