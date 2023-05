Avô acusado de abusar sexualmente da própria neta é preso em Silva Jardim

Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam um homem de 71 anos, acusado de abusar sexualmente da própria neta. Além da violência sexual, o autor ameaçava a criança, que atualmente está com 6 anos.

Segundo os agentes, os crimes foram cometidos entre agosto de 2019 e fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, o avô acariciava as partes íntimas da neta e ameaçava matar a mãe dela caso relatasse os atos sofridos.

O fato foi denunciado, os agentes levantaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e prenderam o autor, nesta terça-feira (30), no bairro Romanópolis, em Silva Jardim. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.

Em depoimento, o homem confessou o crime e alegou não explicar a razão, apenas que "sentia prazer no que fazia". Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.