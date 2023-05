'É uma dor que eu não sei explicar', diz mãe de jovem morta na Maré

Lucilene Cabral, mãe de Maria Eduarda Nascimento, de apenas 19 anos, expressou sua angústia durante a dolorosa tarefa de liberar o corpo de sua filha no Instituto Médico Legal (IML). Com lágrimas nos olhos, Lucilene compartilhou sua dor inexprimível ao dizer: "Ela me chamava de minha vida. Traz a nossa Dudinha de volta. É uma dor que eu não sei explicar".

A família informou que o sepultamento de Maria Eduarda ocorrerá às 16h30 no Cemitério de Irajá, localizado na Zona Norte. O velório teve início às 14h, na capela 7. Profundamente abalada, a mãe da jovem admitiu que não sabe como contar ao neto sobre a trágica morte. "O que eu vou dizer ao meu neto? Essa dor é terrível! Está doendo muito", desabafou.

Maria Eduarda foi vítima de disparos de arma de fogo no Complexo da Maré, também na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (30). De acordo com familiares, o suspeito é seu ex-companheiro, que foi preso logo em seguida.

Lucilene lamentou a crueldade do ocorrido: "Ela morreu por causa de sua bondade, ela teve pena dele quando ele implorava. Minha filha era muito amorosa". A tragédia deixou todos consternados, enquanto tentam entender os motivos por trás de um ato tão violento.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do 22º BPM (Maré) receberam um alerta de que uma mulher, ferida por disparos de arma de fogo, havia dado entrada no Hospital Geral de Bonsucesso, no bairro de mesmo nome. A vítima foi levada à unidade de saúde pelo próprio agressor, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Diante da denúncia, militares estiveram no local e conduziram o homem à 21ª DP (Bonsucesso), onde ele prestou depoimento. Com a confirmação da morte de Maria Eduarda, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para dar prosseguimento às investigações.

Conforme informações da Polícia Civil, o acusado compareceu à sede da DHC acompanhado de um advogado e acabou sendo preso em flagrante pelo crime. As autoridades estão empenhadas em desvendar a dinâmica desse trágico episódio, e as investigações estão em curso para trazer à luz todos os detalhes.