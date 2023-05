Polícia investigará influenciadoras acusadas de racismo contra crianças negras

Influenciadoras digitais acusadas de racismo após entregarem banana e macaco de pelúcia a crianças negras serão investigadas pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Os investigadores da Polícia Civil abrião um inquérito para apurar se houve a prática de crime de racismo ou injúria racial e se também houve descumprimento de algum artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



A mãe e filha, que possuem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos no TikTok, gravaram e publicaram um vídeo em uma rede social onde abordavam crianças nas ruas e as doavam pelúcias e dinheiro. No entanto, a gravação não foi bem recebida por muitos internautas, que consideraram a ação das duas mulheres como racista.

Outros influenciadores e usuários das redes sociais se posicionaram contra a ação. Para a advogada criminalista Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, o vídeo registra um momento de “racismo recreativo”, ato em que uma pessoa discrimina pessoas negras com objetivo de "diversão".

"Racismo não é entretenimento. Racismo é crime! Vamos de mutirão?", disse a advogada em uma rede social, convocando seus seguidores a denunciarem as imagens ao Ministério Público.

As duas influenciadoras ainda não se posicionaram a respeito das acusações.