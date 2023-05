Foragido da polícia é capturado na Baixada Fluminense

Policiais do 20ºBPM/3ªCPA, prenderam Evadido do Sistema Prisional na Baixada Fluminense, após informações passadas pelo Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais do 20ºBPM/3ªCPA, prenderam Evadido do Sistema Prisional na Baixada Fluminense, após informações passadas pelo Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (30), na Rua México, no bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o criminoso foragido da Justiça, Rafael Nepomuceno, de 29 anos, ligado a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Policiais receberam um compilado de dados de inteligência via P2 sobre vários Disque Denúncia, que relatavam sobre criminosos armados e traficando drogas na localidade mencionada, a possível rota de fuga, assim como também os locais de esconderijo.

De imediato como resposta foi realizado o patrulhamento no local, concomitantemente o vasculhamento, e os policiais chegaram ao local, traficantes armados efetuaram disparos contra os agentes. Após cessar os disparos, os policiais conseguiram localizar e prender “Rafael”, escondido nas margens de um valão.

Com ele foram apreendidos os seguintes materiais: 01 submetralhadora, cal 9mm, s/n; 01 carregador cal 9mm, s/n; 12 munições cal 9mm; 02 rádios transmissores; e farto material entorpecente.

Preso em novembro de 2015, em Nova Iguaçu, com farto material entorpecentes, ele foi condenado a pena de oito anos de reclusão. Em 2019, ele ganhou o direito de Visita Periódica à Família (VPF), (dias dos pais), e teria que retornar a sua unidade prisional no dia 17/08/2019, fato que não aconteceu, caracterizando assim sua evasão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Evasão do Sistema Penitenciário.

Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.