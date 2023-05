Operação descarta 30kg de alimentos impróprios para consumo em São Gonçalo

Visando proteger os direitos dos consumidores e garantir a segurança alimentar, o Procon/RJ Rio de Janeiro realizou uma inspeção nesta terça-feira (30) em vários estabelecimentos de São Gonçalo. Durante a operação, cerca de 30 kg de alimentos impróprios foram descartados. A fiscalização continuará ao longo da semana para garantir o cumprimento das regulamentações.

Entre os estabelecimentos fiscalizados, os agentes descobriram um mercado localizado no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, que possuía 28,8 kg de peixes e carnes inadequados para consumo. Esses produtos estavam sem a devida rotulagem indicando as datas de fabricação e validade. Além disso, estavam armazenados de forma inadequada, em contato direto com várias embalagens e gelo, sem barreiras de proteção.

Como resultado, os agentes consideraram-nos impróprios para consumo e imediatamente os descartaram. Além disso, foram identificadas irregularidades estruturais nas câmaras frigoríficas e na área do açougue do local. Uma multa foi aplicada ao fornecedor, que agora tem 15 dias para apresentar defesa, a qual será cuidadosamente analisada por especialistas.

Além do mercado, outros estabelecimentos foram visitados durante a operação, incluindo uma lanchonete, uma empresa de calçados, um provedor de plano de saúde e outro mercado. Felizmente, nenhuma irregularidade foi encontrada nesses locais, garantindo que os consumidores possam frequentá-los com confiança.