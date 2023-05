Polícia 'reúne forças' e detém 'Madimbu', em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP, sob comando do delegado Márcio Esteves de Jesus, prenderam, nesta terça-feira (30), Glauco da Silva Barro, o “Madimbu”, pelos crimes de Roubo de Carga e Resistência.

De acordo com os agentes, uma equipe se deslocava pela Rua Vicente de Lima Cleto quando integrantes de um caminhão de uma empresa de alimentos fizeram sinal para a viatura e informaram que haviam acabado de ser assaltados por três homens que estavam num veiculo sedan de cor preta.

Segundo relato dos funcionários da empresa, eles foram obrigados a se deslocar até a Rua Angustura, em Nova Cidade, onde descarregaram a carga numa calçada e foram liberados.

Diante da informação, a equipe se deslocou até o endereço indicado pelas vítimas e se deparou com um veículo com características semelhantes a da denúncia estacionado, onde três homens colocavam as caixas de alimento que estavam em cima da calçada no interior do carro.

Ao observar a aproximação da viatura, um dos homens atirou contra a equipe iniciando um rápido confronto, enquanto os demais integrantes da quadrilha tentavam fugir.

Contudo, após a troca de tiros, os policiais saíram em perseguição e conseguiram prender Madimbu, que possui diversas anotações criminais pelo crime de Roubo de Cargas.

Segundo os policiais, as investigações prosseguem no sentido de identificar e prender os demais integrantes da quadrilha que é comandada por George Vieira Sotelo, o Gê da Força, chefe do tráfico de drogas na localidade conhecida como Complexo da Força, em São Gonçalo.

A carga foi recuperada e o veículo utilizado pelos criminosos foi apreendido e será periciado. O preso será encaminhado à Central de Custódia da Capital onde ficará à disposição da Justiça.