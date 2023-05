Briga em loja da C&A causa tumulto e revolta clientes no Park Shopping, no Rio

Uma briga ocorreu na última quarta-feira (24) em uma loja da C&A localizada no Park Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixando clientes e funcionários assustados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três jovens entrando no estabelecimento, proferindo insultos contra uma atendente e jogando roupas no chão.

Nas imagens, as mulheres reclamam que a funcionária teria chamado a equipe de segurança e, em resposta, derrubam várias peças de roupa no chão. Uma outra funcionária da loja afirmou nas redes sociais que as jovens teriam tentado furtar produtos, mas foram descobertas e abandonaram as peças, saindo da loja. Em seguida, elas retornaram e jogaram as roupas no chão, exigindo que a funcionária as arrumasse. "Agora limpa, empregada", diz uma das jovens. Em nota, a C&A repudiou qualquer forma de vandalismo e agressão verbal contra seus funcionários ou clientes, afirmando que o respeito às pessoas faz parte de seus valores e é inegociável.

A Polícia Militar não foi acionada para intervir na situação. Já a Polícia Civil informou que, até o momento, não há registro oficial da ocorrência.