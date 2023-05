Preso é acusado de ordenar roubos na Região Oceânica de Niterói

Um homem preso desde 2016 foi alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira (30/05), depois de ser apontado como o mandante de uma série de roubos em bairros da Região Oceânica do município.

Policiais encontraram um aparelho celular junto do acusado, que está detido no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele agia como "mentor intelectual" dos crimes e interagia por telefone com os suspeitos.

O acusado teria danificado o aparelho durante a abordagem em sua cela. Mesmo assim, o celular foi apreendido, assim como algumas anotações encontradas com ele. O celular deve passar por perícia em breve. A identidade dos suspeitos de executar os crimes ainda está sendo investigada.

O mandado foi cumprido por agentes da 81ª DP (Itaipu) e da Corregedoria e da Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).