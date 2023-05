Militar do Exército é preso por deserção no Aeroporto Internacional do Galeão

O indivíduo, de 33 anos, foi detido no Aeroporto Internacional do Galeão - Foto: Divulgação

O indivíduo, de 33 anos, foi detido no Aeroporto Internacional do Galeão - Foto: Divulgação

No dia de ontem, a Polícia Federal efetuou a prisão de um militar do Exército que estava sendo acusado de se ausentar de seu posto sem autorização. O indivíduo, de 33 anos, foi detido no Aeroporto Internacional do Galeão, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando tentava embarcar em um voo com destino a Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Federal, os agentes conseguiram identificar o militar em questão e confirmaram a existência de um mandado de prisão temporária relacionado ao crime de deserção do Exército. Tal delito diz respeito ao militar que se ausenta, sem permissão, da unidade em que serve ou do local onde deve permanecer por mais de oito dias.

Após as medidas protocolares necessárias, o indivíduo foi entregue a uma escolta militar, pertencente à unidade na qual servia, e permanecerá à disposição da Justiça Militar. Caso seja condenado, o militar pode enfrentar uma pena de detenção que varia de seis meses a dois anos.