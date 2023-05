Turista é encontrado morto em quarto de hotel no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (30), um turista da Geórgia, identificado como Ilia Kakhaberidze, de 31 anos, foi encontrado morto em quarto de hotel na Rua do Lavradio, na Lapa. Ele estava acompanhado de Wallace de Oliveira Gomes, que foi preso em flagrante pouco depois de deixar o estabelecimento.

Wallace deu entrada no hotel com o turista Ilia por volta das 2h e, de acordo com o recepcionista que atendeu os homens, pouco antes das 6h, Wallace deixou o local. Pouco depois, o recepcionista desconfiou e foi conferir o quarto. Nessa hora, ele encontrou Ilia amarrado na cama e já morto.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fez a perícia. Algumas pessoas reconheceram Wallace nas imediações do hotel e ele acabou preso pelos agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia), sendo o principal suspeito da morte do turista.

Além de ser reconhecido pelo recepcionista, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do local.

Wallace, que tem outras nove passagens pela polícia, foi encaminhado para a delegacia, onde estava sendo ouvido até o início da tarde desta terça (30). O corpo do turista será encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Ilia era oficial de engenheiros de navios, trabalhava embarcado viajando por países e morava na Geórgia, na Europa.