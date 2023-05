Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de uma transeunte na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia, divulgou, nesta terça-feira (30), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 61ª DP (Xerém), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Cristiane Muniz dos Reis, de 45 anos.

O crime aconteceu no domingo (21/05), por volta das 20h30m, na Rua Marques de Barbacena, no Parque Capivari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, perto da portaria da casa de eventos Haras do Soares, onde estavam sendo realizados shows de forró.

O fato foi uma sequência de atropelamentos que matou “Cristiane” e deixou outras seis pessoas feridas, incluindo duas crianças, quando condutores de dois veículos estavam participando de uma “pega” na região. Os motoristas, que estavam em alta velocidade, fugiram em seguida sem prestar socorro.

Ainda de acordo com as investigações, Cristiane e sua tia, tentavam pedir um carro de aplicativo para irem embora do evento, quando após sucessivos cancelamentos, decidiram andar até o portão do local para tentar novamente conseguir um veículo. Nesse meio tempo, enquanto estavam na metade do caminho, dois veículos em alta velocidade passaram por elas e as atropelaram. “Cristiane” morreu na hora, enquanto a tia foi lançada a cerca de seis metros e caiu com a cabeça em uma poça de lama, sendo socorrida por um rapaz que estava com duas amigas mais à frente.

O caso foi registrado na 61ªDP (Xerém) como lesão corporal culposa. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.

Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte de “Cristiane Muniz” e no atropelamento de outras vítimas, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.