PM prende quatro durante operação no Sacramento, em São Gonçalo

Com eles, foram encontradas drogas, uma pistola e rádios transmissores - Foto: Divulgação

Quatro homens foram presos com drogas por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na manhã desta terça-feira (30), no Sacramento, São Gonçalo.

Os PMs contaram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram elementos em atitude suspeita, portando mochilas e rádios transmissores.

Ao chegarem no endereço, dada a ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir. Com eles, foram encontradas drogas, uma pistola e rádios transmissores.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).