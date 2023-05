Polícia investiga quadrilha que obriga vítimas a pedirem pix para amigos

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a quadrilha responsável por realizar sequestros para extorsão de dinheiro, na região de Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além da extorsão das vítimas, agora os amigos também estão sendo envolvidos.

Segundo informações, os bandidos sequestram a vítima, levam para um carro ou fazem a abordagem dentro do próprio carro do sequestrado e pedem uma quantia, agora, além da extorsão das vítimas, os criminosos pedem que os sequestrados liguem para parentes e peçam dinheiro para soltura.

Em um caso exibido no programa da Rede Globo Bom dia, Rio na última segunda (29), um empresário aparece num vídeo sendo ameaçado com uma arma sob a cabeça. "Estou sequestrado. Estou machucado já. Veja se tem a possibilidade de colocar um dinheiro na conta. Eles precisam de dinheiro para me liberar. Quem puder ir me ajudando, manda o comprovante no WhatsApp. Pelo amor de Deus, me ajude aí.’’ ainda assim, achando que não passava de golpe, muitos amigos da vítima não retornaram.

Na sequência, o empresário recebeu as transferências pedidas e foi solto. A Polícia alerta para a importância de registrar ocorrência de casos assim. O caso está sendo investigado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)