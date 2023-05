Homem esfaqueia esposa, enteado e põe fogo na casa em São Gonçalo

Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, após agredir e esfaquear a mulher e o enteado, de 10 anos. O crime aconteceu na Rua Lourenço Furtado de Mendonça.

Policiais militares do 7º BPM (Alcântara) também foram alvos do criminoso, que atirou pedras contra os agentes. O homem também teria atacado vizinhos com a faca e colocado fogo na casa do casal. Os policiais chegaram a ficar feridos.

De acordo com os PMs, como o agressor estava muito alterado e, para imobilizá-lo, foi necessário atirar numa de suas pernas para contê-lo e evitar uma tragédia ainda maior.

O suspeito foi levado para o Hospital estadual Alberto Torres, onde encontra-se sob escolta policial. A mulher e o enteado foram socorridos no Pronto-Socorro de São Gonçalo (PSSG). O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).