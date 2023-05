Polícia Civil prende homem que armazenava e divulgava vídeos de pornografia infantojuvenil

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizaram, nesta terça-feira (30/05), a nona etapa da "Operação CRTL+L". Os agentes foram até o município de Barra do Piraí para prender um homem, de 52 anos, acusado de armazenar e transmitir vídeos de abuso sexual infantojuvenil. A ação contou com o apoio da 88ª DP (Barra do Piraí).

As imagens, que registraram crianças de menos de 1 ano sendo estupradas, chocaram os policiais que participaram da operação. Todos os dispositivos eletrônicos encontrados na casa dele foram apreendidos e serão analisados para identificar as crianças que eram vítimas dos abusos sexuais, nos vídeos que ele mesmo produzia.

A investigação, que teve início em março deste ano, é o resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal e do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). No trabalho, foram empregadas modernas técnicas de investigação cibernética, além do monitoramento do tráfego do conteúdo na internet.

A "Operação CTRL+L 9" é mais uma fase de uma série de ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes desenvolvida pela Polícia Civil do Rio. O nome faz referência a um comando utilizado na informática para a busca e localização de arquivos, textos e formatações.