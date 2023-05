Movimentações em contas de ator reforçam investigação da polícia de que ele foi vítima de golpe no RJ

Jéfferson vivia sozinho no no Rio de janeiro - Foto: Divulgação/acervo pessoal

As movimentações financeiras feitas nas contas do ator Jeff Machado ,de 44 anos, feitas posteriormente ao seu desaparecimento, na última semana de janeiro, reforçam as investigações da polícia de que ele foi vítima de um golpe e executado para não denunciar os crimes que estava sendo vítima.

Os familiares de Jeff já informaram à polícia a identificação de gastos no cartão de crédito do ator no dia em que ele teria desaparecido, em 23 de janeiro. Segundo os extratos, foram quatro movimentações entre 23 e 26 daquele mês, que juntas totalizavam R$ 5.392,02. Parentes acreditam que a movimentação tenham sido feita a pessoas ligadas à morte e sumiço do artista.

Três homens estão sendo investigados como suspeitos de serem os autores dos crime - sendo um deles amigo pessoal de Jeff e que frequentava sua casa e estava presente em sua rotina. Esse mesmo homem foi quem teria prometido conseguir o papel para o ator em uma novela da TV Globo para se aproximar dele, promessa nunca consolidada.

Esse home trabalhou na emissora até 2019, quando foi demitido. Representantes da emissora inclusive procuraram a polícia para prestar esclarecimento e explicar os motivos que ocasionaram a dispensa, frisando que após a saída, ele não tinha nenhum vinculo que pudesse proporcionar o ingresso de Jeff em alguma produção.

Despedida emocionada

O velório de Jeff Machado foi realizado neste sábado (27), em Araranguá (SC), cidade natal do ator, com cerca de 3 mil presentes, segundo calculou a funerária Santa Terezinha. A mãe do ator, Maria das Dores Estevão Machado, que esteve no Rio de Janeiro na última quinta-feira para liberar o corpo do filho no Instituto Médico Legal, conta que foi um dia sofrido.

"Ver a minha mãe de 93 anos chorando a morte do neto foi muito difícil. Mas não contamos a ela que foi desse jeito, dissemos que ele teve uma doença, um aneurisma, foi para o hospital e morreu. Era o amor da vida dela esse neto, o artista dela", frisou.