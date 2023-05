Homem é baleado após discussão com suspeito na Zona Oeste do Rio

Na manhã desta segunda-feira (29), um homem foi vítima de disparo de arma de fogo após se envolver em uma discussão com o suspeito em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O autor do ataque conseguiu fugir do local.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi chamada para atender a ocorrência de um indivíduo baleado na Estrada de Jacarepaguá. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ferido na perna direita, porém, sem risco de morte. Testemunhas relataram aos agentes que a vítima e o suspeito estavam envolvidos em uma discussão quando o agressor sacou uma arma e disparou contra o homem. O criminoso fugiu imediatamente após efetuar o tiro.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), que agora ficará responsável pelas investigações. As autoridades policiais estão em busca de evidências e testemunhos que possam ajudar a identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram à discussão e ao ataque armado.