Chefe do tráfico de drogas, 'Para de Pedra' é preso em Gardênia Azul

No domingo à noite (28), um homem apontado pela Polícia Militar como um dos chefes do tráfico de drogas na localidade conhecida como 'Favelão', foi preso em Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O suspeito, identificado pela polícia como 'Para de Pedra', foi capturado por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) durante um patrulhamento na região.

Durante a prisão, foram apreendidos em posse do criminoso uma pistola calibre 9 mm, um carregador, munições e quatro pinos de cocaína. Essas evidências reforçam as suspeitas da Polícia Militar de que o indivíduo desempenhava um papel importante no tráfico de drogas na localidade mencionada.

Após a captura, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 32ªDP, (Taquara), onde o caso foi registrado. As autoridades competentes darão continuidade às investigações para reunir provas adicionais e aprofundar o entendimento sobre as atividades criminosas do indivíduo.