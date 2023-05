Presa por envenenar mulher com bombons foi agredida em presídio, diz defesa

Apesar de defesa ter feito a denúncia, a Seap desmentiu as agressões - Foto: Divulgação

No último sábado, durante a audiência de custódia, a defesa de Susane Martins da Silva, de 49 anos, levantou informações preocupantes sobre supostas agressões sofridas pela acusada dentro do presídio de Benfica, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Susane está presa sob a acusação de ter envenenado Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, por meio de bombons. A Justiça decidiu manter sua prisão preventiva.

A defesa de Susane trouxe à tona as alegações de que ela teria sido agredida por outras detentas no presídio de Benfica. Essas informações foram apresentadas durante a audiência de custódia, perante o juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'ippolito, que solicitou que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) seja informada e que esclareça se houve de fato agressões por parte de outras detentas, conforme alegado pela defesa.

Além disso, o juiz determinou que Susane passe por uma avaliação e tratamento médico adequado, considerando os relatos sobre seus diversos problemas de saúde. A preocupação com a saúde da acusada se tornou ainda mais relevante diante das alegações de agressões físicas, que podem agravar seu estado físico e emocional.

Em resposta às alegações de agressão, a Secretaria de Administração Penitenciária emitiu uma nota oficial afirmando que as informações são infundadas e que já foram desmentidas pela própria Susane durante sua custódia. A Seap destacou a importância de investigar as alegações e garantir a segurança de todos os detentos no sistema prisional.

Enquanto aguarda os desdobramentos do caso, Susane Martins da Silva permanece sob custódia e enfrenta acusações graves relacionadas ao envenenamento de Lindaci Viegas Batista de Carvalho.