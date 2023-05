Rua no Rio é interditada por conta de bomba de mentira

Uma via na Tijuca, Zona Norte do Rio, precisou ser interditada depois que um suposto explosivo foi encontrado no local, durante a tarde desta segunda-feira (29/05). Apesar do susto inicial, agentes apuraram, mais tarde, que o artefato se tratava de uma réplica.

Policiai militares do 6º BPM (Tijuca) informaram que a equipe foi acionada por volta das 14h por um morador da Rua Carvalho Alvim. O homem ligou para os policiais depois de se assustar com a tal bomba na rua. Eles foram até o local para verificar o suposto explosivo. Enquanto averiguavam o artefato, no entanto, eles perceberam que se tratatava de uma bomba "de mentira".

O objeto foi apreendido e levado para a 19ª DP (Tijuca). Ainda não se sabe quem foi o responsável por deixar o objeto no local ou o que pode ter motivado a ação