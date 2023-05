Suspeito é preso por matar a própria mãe de 88 anos em Magé

Um homem foi detido nesta segunda-feira (29), em Magé, localizado na Baixada Fluminense, quando tentava fugir da polícia. Augusto Cesar Lirio Lourenço é suspeito de assassinar sua própria mãe, uma mulher de 88 anos.

De acordo com a investigação conduzida pela 21ª Delegacia de Polícia (21ª DP), em Bonsucesso, Augusto alegou que sua mãe, Celina Lirio Lourenço, havia caído dentro de casa em 18 de maio. No entanto, os médicos que a examinaram notaram várias lesões em suas mãos, braços, pernas, costas, nuca e cabeça.

Profissionais de saúde informaram à polícia que ela sofreu um traumatismo craniano e estava em coma irreversível. O incidente foi relatado pela neta da vítima. No momento do relato, a idosa ainda estava em estado crítico, recebendo tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Getúlio Vargas, em Penha. Ela havia sido levada ao hospital pelos serviços médicos de emergência (SAMU).

Vizinhos, por sua vez, testemunharam ter ouvido gritos e insultos vindos da casa onde Augusto residia com sua mãe, e que isso era uma ocorrência comum. Augusto inicialmente afirmou que sua mãe havia adoecido repentinamente e caído, mas um vizinho declarou que ele até tentou agredir os paramédicos que chegaram ao local quando questionado sobre o incidente.

A idosa faleceu na última quinta-feira (25) após uma semana de internação. No dia seguinte, foi emitido um mandado de prisão preventiva contra Augusto. O funeral da Sra. Celina ocorreu no sábado (27).

Após sua prisão, Augusto foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia em Bonsucesso e posteriormente transferido para o sistema prisional. Ele será acusado de homicídio qualificado com base na Lei Maria da Penha, que aborda casos de violência doméstica.