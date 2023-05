Suspeito de participar de ataque a tiros em bar é preso no interior do Rio; confira vídeo

Um homem acusado de chefiar ações do tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, foi preso no último domingo (28/05). Segundo informações da polícia, o acusado faz parte do grupo de suspeitos que invadiram um bar no município e mataram duas pessoas antes do ataque, que aconteceu um dia antes, na tarde do sábado (27/05).

O crime, que aconteceu no distrito de Guarus, foi flagrado por câmeras de segurança no estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o grupo armado chegando em um automóvel e disparando contra os seis homens que estavam no local. Depois de atirar algumas vezes, os suspeitos retornam ao carro e fogem do local. Confira o registro:

null Reprodução/Redes Sociais

De acordo com informações da corporação, o mesmo grupo de acusados teria sido responsável por dois assassinatos registrados no mesmo sábado (27/05), mais cedo, nos bairros Parque São Silvestre e Codin, que também fica no distrito de Guarus. Policiais militares do 8° BPM chegaram a flagrar o veículo onde os suspeitos estavam e o perseguiram. Apesar de não terem conseguido capturar os suspeitos, os agentes apreenderam o automóvel.

Já neste domingo (28/07), policiais da Militar e da Civil conseguiram localizar um dos suspeitos, que estaria vinculado a gerência das atividades de tráfico de entorpecentes. O homem tem no histórico acusações por outros homicídios. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, munições de diferentes calibres, um aparelho celular, cinco carregadores, um radiotransmissor com carregador, uma balança de precisão e uma calça camuflada. A 146ª DP (Guarus) registrou o caso e segue investigando os outros suspeitos.