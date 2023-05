PMs apreendem fuzil AK-47 após tiroteio na Zona Norte do Rio

Um fuzil AK-47 foi encontrado por policiais militares do 41º BPM (Irajá), na manhã desta segunda-feira (29), após um tiroteio com criminosos em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o registro da polícia, a equipe do batalhão estava patrulhando a Rua Júlia Ribeiro, na comunidade da Lagartixa, quando foi atacada a tiros e iniciou um confronto.

A arma foi encontrada após o fim dos disparos, em uma área de mata onde os criminosos se escondiam, segundo a Polícia Militar. No local, também foram encontradas sete munições em um carregador.

Após a apreensão, o fuzil e as munições foram levados para a 39ª Delegacia de Polícia (39ª DP) em Pavuna, onde o caso foi oficialmente registrado pela polícia. Com essa apreensão, o número de fuzis apreendidos pela Polícia Militar chegou a 17.